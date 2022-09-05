Раскрыто отношение Путина к Пугачевой

Представитель Кремля Песков заявил, что Путин вполне нормально относится к Пугачевой

Президент России Владимир Путин вполне нормально относится к певице Алле Пугачевой. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

«Они знают друг друга, они знакомы, они неоднократно встречались. Нормально относится», — пояснил пресс-секретарь российского лидера.

Ранее Дмитрий Песков заявил, что не слышал от певицы Аллы Пугачевой антироссийских заявлений, в отличии от ее супруга шоумена Максима Галкина