Путин назвал причину ситуации в Донбассе

Путин назвал ситуацию в Донбассе следствием деятельности неонацистского режима на Украине

Ситуация в Донбассе — это результат деятельности неонацистского режима в Киеве, все попытки решить вопрос мирным путем не увенчались успехом. Об этом заявил президент России Владимир Путин, передает ТАСС.

По словам главы государства, этот режим в 2014 году силой захватил власть, а потом развернул боевые действия в Донбассе. Кроме того, он дважды проводил крупные военные операции с использованием артиллерии, авиации и тяжелой техники, уточнил Путин, «И вот это все происходит до сих пор», — подчеркнул президент.

Он добавил, что долг России — оказать помощь жителям Донбасса. Вместе с тем глава государства отметил храбрость российских военнослужащих, защищающих жителей республик.

24 февраля Россия начала спецоперацию на Украине. Президент Владимир Путин заявил, что это было сделано по просьбе народных республик Донбасса. Глава государства подчеркнул, что цель специальной операции — демилитаризация Украины.