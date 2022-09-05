Глава АНО «Институт развития интернета» выступил с лекцией на марафоне «Знание»

Глава «Института развития интернета» Алексей Гореславский выступил на марафоне «Знание»

В рамках федерального просветительского марафона общества «Знание» генеральный директор АНО «Институт развития интернета» Алексей Гореславский выступил с лекцией «Как контент и медиатехнологии меняют человека и культуру?». Эксперт рассказал о построении экономики впечатлений, о популярности сферы гейминга, о современных навыках искусственного интеллекта, а также о вероятных негативных последствиях цифровизации.

В своем выступлении эксперт отметил, что сегодня мы живем в эпоху экономики впечатлений, когда многие бизнесы построены на том, чтобы оказать некий эффект, заставить потратить деньги на эмоцию. «Эмоция может находиться в сфере шоу-бизнеса, медиаконтента, всего того, что мы получаем, просматривая соцсети, сериалы, читая книгу, посещая театр. Сейчас крупнейшие компании в мире основаны на том, чтобы каждый день продавать человеку набор эмоций, побуждая его реагировать и отдавать взамен данные о себе. Профили пользователей анализируются и превращается в огромную «бигдату», на основании которой не только строится портрет пользователя, но и делаются экономические выводы: делать больше таких-то сериалов, блогерского контента, востребованных форматов», — сказал он.

Алексей Гореславский также коснулся и темы игр. Он заявил, что в обществе всегда было принято считать, что стриминг и игры являются чем-то детским, непонятным. Однако данные статистики показывают обратное. Например, как сообщил специалист, средний возраст компьютерного игрока в нашей стране – 34 года. По словам Гореславского, миллионы граждан России играют в компьютерные игры: от мобильных до десктопных, на консолях и других гаджетах. «О чем нам это говорит? О том, что, на самом деле, совершенно незаметно для нас для всех вырос совершеннейший парадокс. Выросла огромная медийная индустрия игр и стриминга, которую и вроде как не видим, но на самом деле все этим пользуемся», — подчеркнул он.

Эксперт также отметил, что по всему миру размер игровой индустрии больше, чем кино и шоу-бизнеса. И, по его мнению, это говорит о том, что все больше и больше людей проваливаются в новую интерактивную реальность, в которой пользователь является не пассивным зрителем, а соучастником.

В своем выступлении гендиректор ИРИ также коснулся технологии создания дипфейков. По его мнению, в будущем эта сфера будет регулироваться на уровне законодательств разных стран. «Технология изготовления цифровых копий аватаров может быть использована в самых разных целях, как в развлекательных, так и в каких-то негативных. Это говорит о том, что использование искусственного интеллекта в контенте может и должно быть маркировано», — сказал он.

Тем не менее, по мнению Алексея Гореславского, постепенная виртуализация жизни человека не всегда приводит к позитивным эффектам. «Сегодня каждый из нас находится в индивидуальном информационном колодце. Мы выходим в интернет через браузер, он подстраивается под пользователя и начинает формировать определенную картину мира. Это таргетированная реклама, новости, которые вы хотите, по мнению искусственного интеллекта, прочитать. Человек проваливается в этот колодец, зачастую потребляя узкую картинку и не понимая, что есть другая. Сейчас, к сожалению, мы видим это в масштабах целых стран», — сказал он. Эксперт подчеркнул, что наиболее эффективный способ борьбы с этим явлением – развитие критического мышления и дополнительная проверка информации.

