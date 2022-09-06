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В Елабужском районе семье сельских учителей подарили автомобиль

Семья сельских преподавателей Салимовых получила автомобиль по гранту «Мобильный учитель»

Фото: пресс-служба Елабужского района РТ

Семье сельских учителей, работающих в Елабужском районе Республики Татарстан, подарили автомобиль «Лада-Гранта». Об этом сообщает местный портал «Татар Информ».

По информации издания, Ильгиз и Рамзия Салимовы получили машину благодаря гранту главы региона Рустема Нуриева «Мобильный учитель». Отмечается, что Ильгиз Салимов будет работать преподавателем физической культуры и ОБЖ в Старокуклюкской основной школе, а его супруга начнет вести английский и русский языки в Большешурнякской и Старокуклюкской школах.

«Учителя выбираются из необходимости кадров на селе. Эти педагоги будут ездить между двумя сельскими школами. Школы выигрывают вдвойне, так как Ильгиз и Рамзия Салимовы будут вести уроки в двух школах по четырем дисциплинам», — уточнили в администрации района.

В декабре 2021 года учитель эрзянского из Мордовии стал лучшим преподавателем родных языков. После подведения итогов мастер-класса победителем был признан учитель Александр Данильчев. Известно, что он работает в лицее № 26 в Саранске. Финал конкурса прошел в Москве, всего в нем приняли участие 42 педагога из разных регионов страны. Каждый из них представил презентации с фрагментами уроков, комментариями и демонстрацией национального костюма.

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Майя Пономаренко
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