Объяснена опасность кошачьего лотка для беременных женщин

Врач Михаил Шеляков: заражение токсоплазмозом из-за кошачьего лотка грозит выкидышем

Заражение беременной женщины токсоплазмозом из-за кошачьего лотка грозит выкидышем и другими осложнениями, предупредил ветеринарный врач Михаил Шеляков. Опасность кошачьего туалета для беременных он назвал в беседе с News.ru.

Шеляков указал на то, что если заражение произошло во время беременности, это является прямым показанием к аборту. «Также может развиться уродство или невынашивание плода. Правда, все это имеет место при первичном заражении, именно в процессе беременности», — уточнил Шеляков.

Ранее гастроэнтеролог Центральной клинической больницы «РЖД-Медицина» Наталья Стукова в беседе с «Лентой.ру» назвала грибы вредным продуктом для беременных женщин и детей младше десяти лет. По ее словам, грибы являются хорошим дополнением к любому рациону, содержат полезные витамины и микроэлементы, но некоторым людям от их употребления стоит отказаться.