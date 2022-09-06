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Первую речь Трасс на посту премьера попытались заглушить

Первую речь Лиз Трасс на посту премьера Британии попытались заглушить песней Mad World

Фото: Henry Nicholls / Reuters

Протестующие в Лондоне попытались заглушить первую речь Лиз Трасс на посту премьера Британии. Кадры выступления публикует BBC News.

Во время речи политика в стоящей за забором толпе включили песню Mad World («Безумный мир») группы Tears for Fears. После этого толпа начала шуметь. Впрочем, Трасс свое выступление не прервала, а по завершении раздались аплодисменты.

Ранее сообщалось, что в первой речи Трасс назвала ключевые отрасли, которыми займется на посту. По ее словам, она уделит должное внимание экономике и снизит налоги. Она также заявила, что собирается реформировать медицину и поставить здравоохранение на прочную основу. Помимо этого, новый премьер пообещала устранить последствия энергетического кризиса.

Экс-глава британского МИД Трасс официально вступила в должность премьер-министра Великобритании 6 сентября. Она уже прошла торжественную церемонию назначения e королевы Елизаветы II.

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Марина Совина
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