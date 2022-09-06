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Сотрудника ФСИН посадили за попытку спрятать 300 свертков с наркотиками

В Самаре экс-сотруднику ФСИН дали 9 лет за попытку спрятать 300 свертков с наркотиками

Фото: Александр Казаков / Коммерсантъ

В Самаре экс-замначальника отдела тылового обеспечения управления по конвоированию регионального УФСИН посадили в колонию строгого режима на девять лет и девять месяцев за покушение на сбыт наркотиков. Об этом во вторник, 6 сентября, «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

Его соучастницу приговорили к 6,5 года колонии.

По данным следствия, в феврале 2021 года мужчина решил заработать на продаже наркотических средств. В одном из мессенджеров он начал общаться с незнакомцем, который рассказал ему, где находится тайник с гашишем, марихуаной и другими наркотиками, а также передал инструкции по их фасовке и упаковке. Согласно плану, сотрудник ФСИН за вознаграждение должен был изъять содержимое тайника, расфасовать его по сверткам и спрятать их на улицах города в виде «закладок».

Получив задание, сотрудник ФСИН обратился к знакомой за помощью. В мае 2021 года россиянин купил через интернет 3,5 килограмма наркотиков, забрал их из тайника в Красноглинском районе и передал подельнице. Она разложила «товар» в 300 свертков, после чего мужчина спрятал их возле Алма-Атинской улицы. Однако заработать сообщникам не удалось, так как их задержали полицейские.

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Елизавета Новикова
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