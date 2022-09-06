Автор Die Welt Шильтц: Украина не сможет возвратить Крым из-за канцлера ФРГ

Новые заявления президента Украины Владимира Зеленского о том, что страна скоро сможет возвратить Крым, рассчитаны лишь на поднятие боевого настроения среди военных. Об этом заявил обозреватель Die Welt Кристоф Шильтц. Автор материала добавил, что в целом это невыполнимое обещание.

По словам обозревателя немецкой газеты, «мировое сообщество давно смирилось с вхождением Крыма в состав России». Шильтц добавил, что в принципе возвращение Крыма — «это химера» и лишь иллюзия. В связи с этим он призвал власти Украины ставить перед собой достижимые цели. Например, попытаться не потерять Донбасс до зимы.

Помимо этого, автор материала сказал, что Украина не сможет «выиграть конфликт» при поддержке, оказываемой канцлером ФРГ Олафом Шольцем. Шильтц пояснил, что немецкий канцлер «боится» российского президента. По этой причине, как предполагается, Германия не готова передать ВСУ танки Leopard 2 и боевые машины пехоты (БМП) «Мардер». Тем временем без военной помощи Украина не способна возвратить даже «утраченные области», уточнил обозреватель немецкой газеты.

Ранее в сентябре премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что на встрече с канцлером Германии сделал «конкретные предложения» о возможных поставках в республику немецких танков. В тот момент политик сообщил, что оценивает перспективы поставок Leopard 2 со стороны ФРГ как «оптимистичные».

24 февраля было объявлено о начале специальной военной операции в Донбассе. Таким образом Россия отреагировала на просьбы о военной помощи глав ДНР и ЛНР. После этого страны Европы и США заявили о поддержке Украины и начале поставок в республику военной техники и боеприпасов.