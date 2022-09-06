Резервы России предложили хранить в «землях и кирпичах»

Глава Ассоциации юристов Груздев призвал не хранить резервы России в юанях

Резервы страны стоит хранить не в валюте и золоте, а в «землях и кирпичах», заявил председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев, его слова приводит РИА Новости.

«Когда мы выбираем концепцию, в чем все-таки держать, в юанях там, в золоте, может быть, в этой ситуации лучше в землях и кирпичах держать резервы страны», — предложил он. Груздев добавил также, что накапливать юань — не самая лучшая идея.

«Что вы с юанем будете делать? Если вы на этот юань купить не можете ничего. Китайский производитель не очень сильно-то и готов заключать контракт с нашими импортерами в юанях. Это в первую очередь им не нужно», — пояснил он. Трудности с юанем могут возникнуть и при конвертации. «На что вы юани будете менять, если вам завтра нужно будет их продать? На доллары, на евро вы не можете поменять, потому что счета ЦБ, Минфина РФ — они заморожены», — добавил спикер.

Россия должна брать инициативу в свои руки и изменять существующую глобальную финансовую систему, сказал ранее директор департамента контроля за внешними ограничениями Минфина России Дмитрий Тимофеев. Он пояснил, из-за санкций и заморозки активов использовать доллар при расчетах стало рискованно. В качестве альтернативной валюты он назвал юань.