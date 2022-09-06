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В Чувашии состоится праздник в честь Дня охотника

В Чебоксарах 10 сентября пройдет фестиваль-конкурс «Охотники Чувашии-2022»

Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости

В Чебоксарах состоится III Открытый республиканский фестиваль-конкурс «Охотники Чувашии-2022», приуроченный ко Дню охотника. Об этом сообщает «Вести Чувашия».

Мероприятие пройдет 10 сентября в поселке Сосновка. В состязаниях смогут принять участие жители региона старше 18 лет с действующим охотничьим билетом. Программа включает кулинарный конкурс, проверку медицинских знаний, стрельбу из винтовки и преодоление полосы препятствий.

«Главная цель мероприятия — событийное развитие туризма Заволжья. Это отличная возможность для охотников обменяться опытом, завести новые знакомства», — рассказал министр природных ресурсов и экологии Чувашской Республики Эмир Бедертдинов.

Ранее в августе Ростуризм совместно с правительством Чувашии анонсировал запуск бесплатных туров для школьников по региону. Отправиться в бесплатное путешествие предложили ученикам с пятого по девятый класс, которые имеют достижения в образовании, спорте, искусстве, культуре и общественной работе.

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Мария Гейн
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