Бывший резидент Comedy Club высказался о запретных темах в шоу

Бывший резидент Comedy Club Пышненко заявил о существовании списка запретных для шоу тем

Бывший резидент Comedy Club на ТНТ и комик Иван Пышненко заявил, что юмор в шоу давно перестал быть пошлым. В интервью YouTube-каналу «Чайных дел мастерская» он также заявил, что существует список тем, на которые нельзя шутить в передаче.

Юморист отметил, что его удивляет, когда перед выступлениями или работой ведущего его просят обходиться без пошлости. «Блин, когда мы пришли в Comedy [Club], уже не было пошлости, уже был список запретов, чего нельзя», — рассказал он. Комик добавил, что сегодня в программе нет номеров ни про ЛГБТ, ни про алкоголь или наркотики.

Ранее победитель четвертого сезона шоу «Голос» иеромонах Фотий (настоящее имя — Виталий Мочалов) назвал Comedy Club самой пошлой программой на российском телевидении. «Comedy Club — это, наверное, самое пошлое, из того, что есть на телевидении», — сказал он. Фотий добавил, что священники применяют юмор, и призвал видеть разницу между пошлым и остроумным юмором.

Иван Пышненко — бывший участник команды КВН «Станция спортивная». C 2014 по 2018 год был резидентом Comedy Club, выступал в дуэте с товарищем по команде КВН Дмитрием Кожомой. В составе команды «Сборная нулевых» также участвовал в юмористической программе «Игра» на ТНТ. Помимо того, является стендап-комиком и актером.