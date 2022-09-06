ЕК утвердила предложение не признавать выданные украинцам российские паспорта

Еврокомиссар Йохансон: предложение не признавать выданные на Украине паспорта РФ утвердили

Еврокомиссия (ЕК) утвердила предложение не признавать паспорта, которые были выданы на подконтрольных России территориях Украины. О принятом решении во время пресс-конференции в Брюсселе уведомила еврокомиссар по внутренним делам Илва Йохансон, ее слова приводит «Интерфакс».

Представитель ЕК отметила, что комиссия впервые в истории «выдвигает законодательное предложение Европейского союза о непризнании паспортов, обязательное для исполнения всеми государствами-членами». Она добавила, что данное предложение должны будут утвердить Совет ЕС и Европарламент.

По мнению еврокомиссара, законодатели быстро одобрят данную инициативу.

Ранее стало известно, что Еврокомиссия утвердила полную остановку действия соглашения об упрощенном визовом режиме с Россией. Новые меры вступят в силу 12 сентября.