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Новый британский премьер Трасс выступила с первой речью

Премьер Великобритании Трасс назвала ключевыми отраслями экономику, энергетику и медицину

Фото: Martyn Wheatley / Globallookpress.com

Новый премьер-министр Великобритании Лиз Трасс выступила с первой речью, в которой назвала ключевые отрасли, которыми займется на посту. Об этом сообщает BBC News.

По ее словам, она уделит должное внимание экономике и снизит налоги, чтобы вознаградить упорный труд населения и стимулировать развитие бизнеса и инвестиций. Политик хочет заставить «Соединенное Королевство работать, строить и расти». Она также заявила, что собирается реформировать медицину и поставить здравоохранение на прочную основу.

Помимо этого, Трасс пообещала устранить последствия энергетического кризиса. «На этой неделе я приму меры, чтобы оплатить счета за электроэнергию и обеспечить наше будущее энергоснабжение», — заявила премьер.

Ранее стало известно, что экс-глава британского МИД Трасс официально вступила в должность премьер-министра страны. Отмечается, что она уже прошла торжественную церемонию назначения королевой Елизаветой II.

Политик одержала победу на выборах, набрав 57,4 процента голосов и обойдя таким образом другого претендента на пост премьера, бывшего канцлера Минфина Британии Риши Сунака.

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Анастасия Заикина
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