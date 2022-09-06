В европейской стране перестало хватать молока
В Сербии перестало хватать свежего и пастеризованного молока, оно стало пропадать с полок магазинов крупных сетей. Об этом в эфире телеканала Kurir рассказал секретарь Объединения сельского хозяйства и переработки при Торгово-промышленной палате европейской страны Ненад Будимирович.
«Что-то произошло на рынке, что вызвало нехватку молока. Если уменьшено производство молока на фермах, тогда и поставки молока меньше», — прокомментировал он и добавил, что объемов производства пока недостаточно, чтобы покрыть спрос.
Будимирович пообещал, что через несколько недель ситуация стабилизируется.
На фоне дефицита местные власти ввели предельную розничную цену за литр молока: оно стоит 128,99 динара (примерно 65 рублей), обратил внимание «Секрет фирмы». Кроме того, правительство запретило вывоз продукта из страны до 30 сентября.