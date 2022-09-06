В Кремле отреагировали на избрание Трасс на пост премьера Британии

Песков заявил об отсутствии ожиданий улучшения отношений с Британией после избрания Трасс

В Москве не ожидают изменений в лучшую сторону после назначения Лиз Трасс на пост премьер-министра Великобритании. Об этом, реагируя на избрание Трасс, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, его цитирует ТАСС.

«Если судить по заявлениям госпожи Трасс о нашей стране, которые она делала в бытность министром иностранных дел и кандидатом на этот пост, то можно с большой долей уверенности предположить, что каких-либо изменений в лучшую сторону ждать не приходится», — сказал Песков.

5 сентября Трасс стала новым лидером Консервативной партии и главой британского правительства. Она набрала 57,4 процента голосов, обойдя другого претендента на пост премьера — бывшего канцлера казначейства Британии Риши Сунака.

В Совфеде высмеяли избрание Трасс на новый пост. Сенатор Алексей Пушков назвал произошедшее «анти-отбором» и выразил мнение, что в случившемся нет ничего удивительного.

В свою очередь, депутат Госдумы Дмитрий Новиков заявил, что Трасс не обладает достаточной компетенцией для достойной работы на своем посту и из-за этого способна «наломать много дров».