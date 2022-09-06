Российский пенсионер открыл стрельбу из пистолета по напавшим на жену хулиганам

В Петербурге пенсионер открыл стрельбу по хулиганам, напавшим на его жену и велосипедиста

В Санкт-Петербурге 63-летний пенсионер открыл стрельбу из травматического пистолета по водителям, чтобы защитить 58-летнюю жену и велосипедиста. Об этом сообщает «Московский комсомолец» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по региону.

По данным ведомства, 5 сентября пожилой мужчина ехал с супругой на машине по Суворовскому проспекту. Там он заметил, как около дома №6 трое парней избивают велосипедиста. Пенсионер вышел из автомобиля и хотел защитить потерпевшего, но хулиганы набросились на супружескую пару. Мужчина предупредил, что у него есть пистолет, но драка продолжилась. После этого он выстрелил, нанеся ранения двум хулиганам.

20-летнего и 16-летнего молодых людей госпитализировали. Известно, что жена стрелка также получила травмы средней тяжести. В настоящий момент пенсионер и один из нападавших задержаны.