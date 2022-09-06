В России оценили предложение Вассермана заменить хиджаб на другие головные уборы

Муфтий Крганов: мусульманские женщины могут вместо хиджаба носить и другие головные уборы

Мусульманские женщины необязательно должны покрывать голову именно хиджабом. Они могут использовать и шапку, и вуаль, и любой другой головной убор, который покроет те части тела, которые определены согласно Корану, сообщил муфтий, глава Духовного собрания мусульман России Альбир Крганов. Так в беседе с «Лентой.ру» он отреагировал на предложение заменить хиджаб на другие головные уборы.

Член комитета Госдумы по просвещению Анатолий Вассерман предложил мусульманским девочкам в школах вместо хиджаба носить другие головные уборы. Об этом он заявил в эфире радиостанции «Говорит Москва».

Тут абсолютно нет противоречий. Сама суть же не меняется. Главное, чтобы были покрыты части тела, которые определены согласно Корану Альбир Крганов муфтий

«Должна быть покрыта голова. Совсем не обязательно, что она должна быть покрыта именно платком, могут быть шапки, могут быть другие головные уборы. Сейчас в разных странах, да и у нас продаются похожие на чалму специальные головные уборы для женщин. Женщины с удовольствием их одевают. Они очень удобные и закрывают и волосы, и те части головы и шеи, которые нужно закрывать», — сообщил Крганов.

Глава Духовного собрания мусульман России отметил, что мусульманским женщинам также необходимо закрывать и шею. «Эту тему мы тоже обсуждали. Ведь наши девушки могут одевать блузки с высоким воротом, чтобы закрывать эти части тела. В принципе, находя такого рода одежду, они исполняют повеления исламского права и все делают правильно. Поэтому здесь можно согласиться с Вассерманом. Так можно делать», — сказал он.

Крганов добавил, что депутат Госдумы не предлагает что-то запрещать, а, наоборот, пытается найти решение для мусульманских женщин, которые проживают в России.

«Он находит решение, которое бы помогло верующим женщинам сегодня вспомнить повеления своей религии и покрывать голову, используя не только платок, вуаль, но и другие виды головного убора, более близкие к нашей стране по менталитету», — подытожил он.

Ранее в Тюмени директор местной школы не пустила на занятия ученицу, которая была одета в хиджаб. Инцидент произошел утром 2 сентября. Директор школы заявила, что хиджаб запрещен уставом, сообщил отец девочки.