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В Литве обвинили Белоруссию в порче забора на границе

МИД Литвы обвинил Белоруссию в порче заграждения на границе между странами

Фото: Janis Laizans / Reuters

МИД Литвы обвинил Белоруссию в умышленной порче заграждения на границе между странами. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства.

Сообщается, что в министерство был вызван представитель белорусского посольства. «Ему была вручена нота, в которой выражен решительный протест против повторяющихся случаев умышленной порчи заграждения (забора и проволоки) на границе с Литвой, когда к порче заграждения и доставке к нему нелегальных мигрантов присоединяются и белорусские пограничники», — заявили в ведомстве.

По мнению литовского МИД, действия белорусских пограничников «провокационные» и «нарушающие договор о правовом режиме государственной границы Литвы и Белоруссии». В Вильнюсе потребовали от Минска принять соответствующие меры.

В конце августа стало известно о завершении строительства заграждения на границе Литвы и Белоруссии, протяженность которого составила 502 километра.

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Алиса Реброва
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