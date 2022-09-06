Засыпание чиновников на встрече с Путиным объяснили

Пресс-секретарь главы Татарстана: чиновники спали до начала заседания Госсовета с Путиным

Участники Госсовета не засыпали на встрече с президентом России Владимиром Путиным — кадры с дремлющими чиновниками были сделаны до начала заседания. Об этом изданию «Подъем» рассказала пресс-секретарь главы Татарстана Лилия Галимова.

Речь идет о видеозаписи со встречи Госсовета, которую в Telegram-канале выложили журналисты РИА Новости. На кадрах чиновники, среди которых глава Татарстана Рустам Минниханов, глава Минэкономразвития Максим Решетников, а также ряд глав российских регионов борются со сном.

«Это неправда! Это видео не заседания, это видео ожидания, когда они все сидели ждали — вот и все. Это не прямая трансляция», — объяснила ситуацию Галимова. На видео отсутствует звук, поэтому нельзя сказать точно, из-за чего именно политиков клонило в сон.

6 сентября Путин провел заседание Президиума Государственного Совета, на котором поднимались вопросы развития национальной туристической индустрии в современных условиях.