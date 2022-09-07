Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

В Госдуму внесли проект о запрете распространения идей чайлдфри среди детей

Депутаты Башкирии внесли в Госдуму проект о запрете пропаганды идей чайлдфри среди детей

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Депутаты заксобрания Башкирии (Курултая) внесли в Государственную Думу законопроект, предусматривающий запрет на распространение идей чайлдфри среди детей. Соответствующий документ опубликован в думской базе законопроектов.

«Популярность идеологии (чайлдфри — прим. «Ленты.ру») связана с тем, что ее последователи позиционируют себя сторонниками гедонизма — философского направления, сводящего смысл существования человека к удовлетворению исключительно личностных потребностей», — говорится в пояснительной записке к документу.

Авторы законопроекта считают, что сторонники этой идеологии распространяют идеи добровольного отказа от рождения детей, что идет вразрез с «традиционными семейными ценностями и государственной политикой Российской Федерации».

Таким образом, в документе предлагается отнести к информации, которая причиняет вред здоровью и развитию детей, не только информацию об однополых отношениях, но и добровольном отказе от рождения детей и бездетности.

Ранее в Совфеде предложили запретить публиковать в интернете материалы о радикальном феминизме, чайлдфри и «нездоровых половых отношениях» и внести их в перечень запрещенного контента, тем самым приравняв к терроризму.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Никита Абрамов
Обсудить
Последние новости
В ВОЗ заявили об умирающих от коронавируса каждые 44 секунды
Умер писатель-фантаст Питер Страуб
Еврокомиссия предложит ввести потолок цен на российский газ
Иностранный игрок «Спартака» объяснил решение остаться в России
Украина получила от стран Запада противокорабельные ракеты Harpoon
Популярная российская ведущая рассказала об отношении мужа к ее откровенным фото
Правоохранители задержали мужа застреленной в Новой Москве собачницы
Стало известно о влиянии погоды на распространение COVID-19
Европейские банки начали готовиться к дефициту газа
В Херсоне назвали ориентировочную дату проведения референдума
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.