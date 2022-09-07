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В ВОЗ заявили об умирающих от коронавируса каждые 44 секунды

ВОЗ: в мире от COVID-19 каждые 44 секунды умирал один человек

Фото: Shuterstock

На прошлой неделе от коронавирусной инфекции COVID-19 каждые 44 секунды умирал один человек. Об этом заявил глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус на пресс-конференции 7 сентября.

Несмотря на это, глава ВОЗ отметил, что количество умерших из-за COVID-19 во всем мире медленно начинает снижаться. Согласно его словам, с февраля 2022 года еженедельное количество смертей сократилось на 80%. При этом, Гебрейесус отметил, что нет никаких гарантий, что эта тенденция сохранится и дальше.

В России за последние сутки выявили больше 45 тысяч новых случаев СOVID-19. Об этом сообщил оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией в РФ.

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Татьяна Антоненко
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