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В наряде Меган Маркл увидели подражание принцессе Диане

Журналисты Daily Mail увидели в часах Cartier Меган Маркл подражание принцессе Диане

Фото: Stephen Lock / Globallookpress.com

Журналисты увидели в наряде Меган Маркл подражание ее свекрови, покойной принцессе Диане. Соответствующий материал публикует Daily Mail.

Папарацци запечатлели герцогиню Сассекскую вместе с супругом на церемонии открытия Игр непобежденных (Invictus Games), которая состоялась в Дюссельдорфе. Знаменитость появилась на публике в вязаном топе американского бренда Anine Bing в сочетании с бежевыми брюками свободного кроя. При этом ее волосы были собраны в низкий пучок, а на лицо нанесен нюдовый макияж.

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Что касается аксессуаров, Маркл выбрала принадлежавшую покойной свекрови вещь — часы Tank Française ювелирного дома Cartier, цена которых составляет 8768 фунтов стерлингов (616 тысяч рублей). Принцесса Диана неоднократно выходила в них в свет в разные годы.

В сентябре модный стилист Рошель Уайт раскрыла причину подражания Кейт Миддлтон и Меган Маркл своей свекрови, принцессе Диане. По словам специалиста, мать британских принцев Уильяма и Гарри известна как «народная принцесса» и являлась иконой стиля. Миддлтон и Маркл, в свою очередь, до сих пор вдохновляются ее образами. «Кейт и Меган демонстрируют уважение к покойной принцессе Диане в своих нарядах, — заявила стилист. — Каждый образ, который они демонстрировали публике, был смесью повседневности, шика, стиля и элегантности».

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Майя Пономаренко
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