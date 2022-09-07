Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
Силовые структуры

Директора турфирмы арестовали по делу о гибели туристов на Ключевской Сопке

В Новосибирске директора турфирмы арестовали по делу о гибели девяти человек на Камчатке

Фото: КГКУ «ЦОД» / ТАСС

Директора турфирмы «Экстрим Тайм» арестовали по уголовному делу о гибели девяти человек при восхождении на вулкан Ключевская Сопка на Камчатке. Об этом в среду, 7 сентября, «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

Решается вопрос о его конвоировании из Новосибирска в Камчатский край для проведения дальнейших следственных действий.

Предпринимателя обвиняют в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Вину он не признал. Помимо руководителя компании «Экстрим Тайм» по делу проходит гид-инструктор.

3 сентября 10 туристов из семи российских регионов и двое гидов из Новосибирска начали восхождение на вулкан на территории Усть-Камчатского района. На высоте около 4150 метров пятеро альпинистов сорвались и погибли. В последующие дни стало известно о гибели еще четырех человек.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Елизавета Новикова
Обсудить
Последние новости
Описаны подробности наступления ВСУ в Харьковской области
Лидер Maroon 5 Адам Левин станет отцом в третий раз
На Украине засомневались в завершении спецоперации в 2022 году
На Украине рассказали о принятом в ноябре плане обороны страны
Биг-Бен облили белой краской в знак протеста
Исследована основная причина возрастных нарушений зрения
Подозреваемый в убийстве бизнесмена в Москве раскрыл свою версию произошедшего
Стало известно о провальной атаке ВСУ на Шевченково
Посол России признал нежелание Китая портить отношения с Западом
Утонувшего в Подмосковье ребенка реанимировали пять часов
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.