Директора турфирмы арестовали по делу о гибели туристов на Ключевской Сопке

В Новосибирске директора турфирмы арестовали по делу о гибели девяти человек на Камчатке

Директора турфирмы «Экстрим Тайм» арестовали по уголовному делу о гибели девяти человек при восхождении на вулкан Ключевская Сопка на Камчатке. Об этом в среду, 7 сентября, «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

Решается вопрос о его конвоировании из Новосибирска в Камчатский край для проведения дальнейших следственных действий.

Предпринимателя обвиняют в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Вину он не признал. Помимо руководителя компании «Экстрим Тайм» по делу проходит гид-инструктор.

3 сентября 10 туристов из семи российских регионов и двое гидов из Новосибирска начали восхождение на вулкан на территории Усть-Камчатского района. На высоте около 4150 метров пятеро альпинистов сорвались и погибли. В последующие дни стало известно о гибели еще четырех человек.