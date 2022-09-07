Отрицающий вину в гибели людей на Камчатке глава турфирмы попал на видео

Директор турфирмы отрицает вину по делу о гибели 9 человек при восхождении на Камчатке

Директор турфирмы «Экстрим тайм» не признал вину по уголовному делу о гибели девяти человек при восхождении на вулкан Ключевская Сопка. Об этом сообщает ТАСС и публикует видео из суда, где будет решаться вопрос об избрании ему меры пресечения.

На кадрах видно, как конвой заводит в зал судебного заседания фигуранта дела в наручниках. Их снимают после того, как мужчину помещают в клетку.

Он был задержан 5 сентября по подозрению в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. По мимо руководителя компании «Экстрим Тайм» по делу проходит гид-инструктор.

3 сентября 10 туристов из семи российских регионов и двое гидов из Новосибирска начали восхождение на вулкан на территории Усть-Камчатского района. На высоте около 4150 метров пятеро альпинистов сорвались и погибли. В последующие дни стало известно о гибели еще четырех человек.