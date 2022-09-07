«Газпром» рассказал о двукратном сокращении закупок газа Европой

«Газпром» рассказал о снижении объемов поставок газа в Европу на 48 процентов

«Газпром» в своем Telegram-канале рассказал о почти двукратном сокращении объемов закупок российского трубопроводного газа европейскими странами с начала нынешнего года.

По данным компании, на европейский рынок с начала 2022 года было поставлено на 48 процентов меньше газа, чем за аналогичный период прошлого года. С учетом показателей Великобритании сокращение составило 49 процентов.

В ближайшее время страны Евросоюза готовятся обсудить инициативу по установлению предельной цены на российский газ. С таким предложением к членам объединения готовится выступить глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Ранее 7 сентября, выступая на Восточном экономическом форуме, премьер-министр Монголии Лувсаннамсрайн Оюун-Эрдэнэ рассказал о готовящемся начале строительства магистрального газопровода из России в Китай через территорию его страны. Работы планируется закончить к 2029 году.

