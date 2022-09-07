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Пашинян рассказал о роли россиян в экономическом росте Армении

Премьер Армении Пашинян заявил о положительном влиянии российских граждан на экономику

Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

Приезд российских граждан положительно повлиял на экономику Армении. Об роли россиян рассказал премьер-министр страны Никол Пашинян на пленарном заседании Восточного экономического форума (ВЭФ), трансляция выступления доступна на YouTube.

«В январе-феврале у нас уже намечался высокий экономический рост. В марте у нас уже появились проблемы и обеспокоенность, но, конечно же, те потоки, которые пришли в Армению, здорово выручили и выручают. Есть сферы, которые можно вместе развивать, сейчас появилась очень хорошая динамика — интерес российских регионов работать с армянскими коллегами», — сказал политик.

Он также заметил, что вероятность того, что российские граждане останутся внутри Евразийского экономического союза (ЕАЭС) намного больше при их переезде в Армению, чем если бы они решили жить в США или Франции.

Кроме того, Пашинян предложил грамотно использовать новые возможности, а также заметить потенциальные угрозы в адрес Армении и ЕАЭС, чтобы смочь управлять ими.

Ранее на полях ВЭФ премьер выразил обеспокоенность касательно концентрации внимания мирового сообщества на украинской ситуации, поскольку это может привести к обострению ситуации на Южном Кавказе. Помимо этого, он отметил важность стратегического союзничества с Россией, так как она – «главный фактор безопасности Армении».

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Алевтина Запольская
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