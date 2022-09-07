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Украина начала массированный обстрел Энергодара

Член администрации Запорожья Рогов заявил об обесточивании Энергодара из-за обстрелов ВСУ

Фото: Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) открыли огонь по Энергодару. В итоге город обесточило. Об этом в своем Telegram-канале сообщил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.

«Украинские боевики начали массированный обстрел Энергодара. В результате обстрела город временно обесточен», — написал он.

Рогов также заявил, что мощность шестого энергоблока Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) снижена до 135-140 мегаватт. Информация о пострадавших, по его словам, сейчас уточняется.

Ранее в администрации города сообщили об ударах ВСУ по Энергодару во время визита делегации Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) на ЗАЭС.

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Василий Мека
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