Украина начала массированный обстрел Энергодара

Член администрации Запорожья Рогов заявил об обесточивании Энергодара из-за обстрелов ВСУ

Вооруженные силы Украины (ВСУ) открыли огонь по Энергодару. В итоге город обесточило. Об этом в своем Telegram-канале сообщил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.

«Украинские боевики начали массированный обстрел Энергодара. В результате обстрела город временно обесточен», — написал он.

Рогов также заявил, что мощность шестого энергоблока Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) снижена до 135-140 мегаватт. Информация о пострадавших, по его словам, сейчас уточняется.

Ранее в администрации города сообщили об ударах ВСУ по Энергодару во время визита делегации Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) на ЗАЭС.