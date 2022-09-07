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Энергокризис в Европе назвали «экзистенциальной угрозой» для металлургов

FT: металлурги заявили об экзистенциальной угрозе для отрасли из-за энергокризиса в Европе
СюжетПоставки нефти и газа в Европу:

Фото: Yves Herman / Reuters

Европейская ассоциация производителей цветных металлов (Eurometaux) направила письмо в адрес Еврокомиссии (ЕК), в котором предупредила об «экзистенциальной угрозе» для будущего отрасли. Об сообщает Financial Times (FT).

Отмечается, что это связано с «беспрецедентным сокращением выпуска» продукции на фоне стремительного роста цен на электроэнергию.

В письме также говорится о том, что проблемы металлургической отрасли могут усугубиться, если ЕС не вмешается. «Мы глубоко обеспокоены тем, что предстоящая зима может нанести решающий удар по многим нашим операциям», — отмечается в обращении, которое подписали 40 представителей отрасли.

Также Eurometaux пожаловалась на цены на электричество, из-за которых приходится приостанавливать работу заводов. По словам представителей отрасли, если они не будут сами производить стратегически важный для оборонной и космической промышленности алюминий, то будут зависеть от импорта.

Ранее опрошенные Bloomberg руководители европейских энергетических компаний назвали срок окончания газового кризиса в Европе — зимний дефицит топлива продлится как минимум до 2025 года. Если Россия решит полностью прекратить поставки газа в Европу, в зимний период европейские хранилища будут истощаться быстрее, чем раньше, — это затруднит процесс подготовки к следующим отопительным сезонам.

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Марина Совина
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