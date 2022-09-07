В Италии раскритиковали договор Германии и Франции по газу и электроэнергии

Журналист из Италии Фоа раскритиковал договор Германии и Франции по газу и электроэнергии

Итальянский журналист и бывший президент телерадиокомпании RAI Марчелло Фоа раскритиковал договор о поставках Германии газа из Франции в обмен на электричество из ФРГ. Об этом он написал в своем Twitter.

Он обратил внимание, что сделка коснулась лишь двух стран Евросоюза. «Все остальные страны, включая Италию, отрезаны. Макрон называет это европейской солидарностью. Все хорошо?», — указал он. Журналист также посетовал, что никто не выступил с протестом против этого договора.

В сентябре Шольц пообещал «как можно скорее» установить верхний предел цен на электроэнергию в ФРГ. Кроме того, канцлер отреагировал на снижение популярности правящей в Германии коалиции, связав такую статистику со сложными временами в стране. До этого он предположил, что Германии удастся справиться с грядущей зимой без поставок российского газа. «Мы теперь можем сказать, что, даже если будет совсем тяжело, мы, вероятно, справимся этой зимой», — заявил Шольц.

в конце августа сообщалось, что многие жители Франции, столкнувшись с ростом цен на газ и электроэнергию, решили отапливать дома дровами предстоящей зимой. Предприятия по производству дров работают в полную мощность, поток заказов не прекращается, а продажи дровяных печей за год выросли в полтора раза.