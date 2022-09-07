Путин рассказал об экономической и технической агрессии Запада

Путин заявил, что Россия справляется с финансовой и технологической агрессией Запада

Россия справляется с финансовой, экономической и технологической агрессией западных стран. Об этом заявил на пленарном заседании Восточного экономического форума (ВЭФ) президент Владимир Путин, его цитирует ТАСС.

«Россия справляется с экономической, финансовой и технологической агрессией Запада. Я говорю именно об агрессии, по-другому это не назвать», — сказал глава государства.

Путин назвал Россию суверенным государством, подчеркнув, что страна всегда будет защищать свои интересы.

В ходе выступления на пленарном заседании глава государства также заявил, что санкции, которые накладывают западные страны, угрожают всему миру. Путин назвал лихорадкой санкционную политику Запада.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков высказался об окончании конфронтации с Западом. По его словам, любая конфронтация рано или поздно заканчивается разрядкой или переговорами.