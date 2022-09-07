Названа стабильно выдающая визы россиянам европейская страна

TourDom: туристы получают греческие визы вовремя при оформлении их через туроператора

Греция продолжает стабильно выдавать визы россиянам, однако у индивидуальных туристов могут возникнуть сложности при их оформлении. О ситуации с визами в европейской стране пишет портал TourDom.

В пресс-службе TEZ TOUR сообщили изданию, что россияне, оформляющие греческие визы через туроператора, получают их вовремя. У компании не возникает проблем с записью в визовый центр, а у туристов — с подачей документов. Отмечается, что за последнее время незначительно увеличился срок рассмотрения документов. Теперь он занимает в среднем пять рабочих дней.

Однако, по словам руководителя компании Ambotis Виталия Стаматова, с индивидуальными туристами дела обстоят по-другому. Он назвал главные сложности, возникающие при оформлении виз. «Количество слотов на подачу ограничено, и записаться на ближайшее время сложно. Особенно проблема актуальна для туристов из регионов», — заявил эксперт.

При этом специалист подчеркнул, что путешественникам не откажут в визе без видимой на то причины. Если документы соответствуют требованиям греческого консульства, то туристы могут рассчитывать на выдачу документа.

В свою очередь, руководитель туроператора «Пантеон» Анатолий Гаркушин подчеркнул, что решение Европейского союза в отношении выдачи виз россиянам никак не повлияло на ситуацию в греческом консульстве. По его словам, все изменения в визовом вопросе в стране произошли гораздо раньше, а именно после пандемии COVID-19.

Отмечается, что в пандемию, когда все европейские консульства не работали, греки продолжали выдавать визы иностранцам. Многие путешественники начали использовать греческую визу для посещения других стран. При этом некоторые из них даже не заезжали в Грецию.

Тогда местным властям пришлось изменить политику в отношении виз, в частности, сократить сроки их действия. Таким образом, если у туриста была хорошая визовая история, ему могли выдать трехлетнюю мультивизу. Однако, если человек посещал по греческой визе другие государств, то впоследствии ему существенно сокращали ее сроки.

Ранее в июле посол России в Греции Андрей Маслов предрек греческой туристической индустрии большие убытки из-за отсутствия российских путешественников. По его словам, из-за отсутствия прямых рейсов и блокировки карт на курортах европейской страны практически не осталось россиян.

