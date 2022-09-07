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Иран осудил решение Албании разорвать дипотношения

МИД Ирана назвал неадекватным решение Албании разорвать дипотношения

Фото: Leonhard Foeger / Reuters

Иран отверг обвинения в кибератаке на правительственные компьютерные системы Албании и назвал решение Тираны разорвать дипломатические отношения неадекватным. Об этом пишет РИА Новости о ссылкой на заявление опубликовало в среду иранское внешнеполитическое ведомство.

«Решение этой страны разорвать с нами политические отношения, руководствуясь необоснованными обвинениями, является необдуманным и недальновидным шагом на международной арене», — указали в пресс-службе МИД.

В ведомстве напомнили, что Иран также является жертвой кибератак и осуждает любое использование киберсферы для атаки на жизненно важную инфраструктуру других стран.

Ранее в среду, 7 сентября, Албания прервала дипотношения с Ираном, обвинив Тегеран в попытке кибератаки против албанского сервиса государственных услуг. В Албании заявили, что атака была произведена 15 июля, хакеры намеревались украсть государственные данные.

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Марина Совина
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