Албания прервала дипотношения с Ираном

Премьер Раму: Албания обвинила Иран в кибератаке и прервала дипломатические отношения

Власти Албании обвинили Иран в попытке кибератаки против албанского сервиса государственных услуг и заявили о прекращении дипломатический отношений с исламской республикой. Об этом сообщает издание Albania Daily News со ссылкой на слова премьера страны Эди Раму.

По словам албанского премьера, об этом решении было уведомлено в официальной ноте посольству Ирана, всему дипломатическому и техническо-административному персоналу, включая сотрудников безопасности, которым «было предписано покинуть территорию Республики Албания в течение 24 часов».

В Албании заявили, что Иран пытался осуществить кибератаку в отношении государственных сервисов 15 июля, обвиняя исламскую республику в намерении украсть государственные данные.

«Атака не удалась, а ущерб может расцениваться как небольшой, и в координации со специализированными агентствами было доказано, что кибератака была осуществлена Ираном, который финансировал четыре разных группировки для атаки Албании», — пояснил Рама.

Ранее весной 2022 года Италия заявила об атаке российских хакеров на Минобороны и Сенат. Ответственность за атаку взяла на себя российская хакерская группировка Killnet.

