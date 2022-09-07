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Подросток избил россиянку за брошенный мимо урны окурок и попал на видео

В Краснодарском крае подросток жестоко избил женщину за брошенный мимо урны окурок

В Крымском районе Краснодарского края подросток избивал женщину об урну за брошенный окурок, пинал ее по голове и таскал по асфальту, пока его друзья снимали все происходящее на видео. Кадры публикует Telegram-канал SHOT.

Инцидент произошел на хуторе Школьный. По словам тех, кто знает пострадавшую, она психически нездорова. Соседи характеризуют ее как человека тихого и неконфликтного.

Запись с жестокими издевательствами над россиянкой случайно попала к одной из местных жительниц — на самом деле ролик скинули ее брату. Женщине стали угрожать за то, что придала историю огласке, пишет SHOT.

В августе в Плющихинском жилмассиве Новосибирска группа подростков избила сверстника из-за серьги в ухе и длинных волос.

Евгения Куликова
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