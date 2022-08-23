Российские подростки избили школьника из-за серьги в ухе

В Новосибирске толпа подростков избила сверстника из-за серьги в ухе и длинных волос

В Плющихинском жилмассиве Новосибирска группа подростков избила сверстника толпой из-за серьги в ухе и длинных волос. Об этом рассказала мать ребенка, сообщает «Сибкрай.ru».

«У него лицо все отекло, лопатки содраны. Даже футболка до дыр содрана на лопатках. Сейчас он вообще какой-то поникший весь», — сказала россиянка.

Сам пострадавший заявил, что в один из дней за ним шла толпа подростков. Тогда один из них сказал, что школьник не должен появляться на их территории. В ответ на это россиянин отметил, что может ходить, где хочет. По словам подростка, его ударили по лицу, а также начали пинать. Кто-то дернул его за сережку, в результате чего она слетела. Украшение забрали и ушли, вспоминает пострадавший.

Ранее в микрорайоне Лазаревское города Сочи Краснодарского края избили мужчину из-за слишком длинных волос. У пострадавшего диагностировали закрытую черепно-мозговую травму. Пострадавший обратился в полицию.