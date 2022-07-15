Избиение россиянина из-за длины волос попало на видео

В Краснодарском крае мужчину избили из-за слишком длинных волос

В микрорайоне Лазаревское города Сочи Краснодарского края избили мужчину из-за слишком длинных волос. Об этом сообщает Telegram-канал «Kub Mash».

По сообщению издания, на улице микрорайона у россиянина произошел конфликт с одним из местных жителей — житель Краснодарского края стал оскорблять пострадавшего из-за длины волос, сочтя его гомосексуалом, а после спровоцировал драку.

«Kub Mash» уточняет, что в результате нападения у пострадавшего была диагностирована закрытая черепно-мозговая травма, мужчина обратился в полицию. О начале проверки не сообщается.

Ранее стало известно, что россиянин избил подростков на детской площадке и попал на видео.