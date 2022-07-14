Россиянин избил подростков на детской площадке и попал на видео

Житель Ростова-на-Дону избил двух подростков на детской площадке и попал на видео

Житель Ростова-на-Дону избил двух подростков на детской площадке в одном из спальных районов. Инцидент попал на видео, которое публикует KP.RU.

На появившихся кадрах видно, как взрослый россиянин подходит к детям, сидящим на скамейке. Мужчина начинает кричать на школьников и в какой-то момент ударяет одного из мальчиков по голове. Кроме того, ростовчанин плюет в сторону несовершеннолетних.

Позже выяснилось, что таким агрессивным поведением россиянин пытался защитить сына. Сверстники якобы предложили мальчику поцеловать знакомую девочку. Содержание диалога подросток передал отцу.

Правоохранительные органы начали проводить проверку по данному факту.

Ранее в Комсомольске Хабаровского края отец обматерил и избил школьника, обидевшего его сына. Временно исполняющий обязанности начальника пресс-службы хабаровского УМВД Евгений Могильный докладывал, что по факту произошедшего проводилась процессуальная проверка.