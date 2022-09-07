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Россиянам раскрыли способы подготовиться к горному походу на Камчатке

Регулярные прогулки и тренировки сердца помогут подготовиться к горному походу на Камчатке

Фото: Александр Пирагис / РИА Новости

Регулярные прогулки и тренировки сердца помогут путешественникам подготовиться к восхождению на горы на Камчатке. Способы подготовиться к походу «Москве 24» раскрыла трэвел-эксперт Екатерина Васильева.

Специалист отметила, что россиянам, собирающимся покорять горные вершины, необходимо тренировать сердце. Подойдут любые кардионагрузки, начиная от бега и плавания, заканчивая ездой на велосипеде. Особое внимание стоит уделить мышцам спины и ног.

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Васильева сообщила, что подготовиться к горным походам также помогут регулярные прогулки. «Посмотрите план похода, оцените расстояние в километрах на каждый день и постарайтесь преодолевать его хотя бы по городу», — добавила она.

Трэвел-эксперт рекомендовала готовившимся к восхождению туристам ходить пешком около шести часов в сутки с небольшими перерывами. «Идеально ровных дорог лучше избегать, чтобы подготовить лодыжки и колени к неудобному ландшафту», — сказала она.

Более того, специалист подчеркнула, что лучше всего тренироваться на улице и в любую погоду, чтобы заодно подготовиться к туману, дождю, снегу и другим «капризам природы» в горах.

Поскольку подниматься в горы придется не налегке, есть смысл прогуливаться с рюкзаком, считает Васильева. Она указала, что его вес для женщин во время двухнедельного похода на Камчатке составляет примерно 24 килограмма, для мужчин — 30 килограммов.

Ранее в сентябре председатель Комитета Государственной Думы по развитию Дальнего Востока и Арктики Николай Харитонов заявил, что в России необходимо ввести ограничения для восходящих на горы альпинистов. По словам депутата, нужно не только ужесточить отбор туристов, но и осуществлять проверку компаний-организаторов подобных экспедиций.

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Фариза Бацазова
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