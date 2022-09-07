Сыгравшая девушку Бонда актриса Лана Вуд вспомнила о пережитой бездомности

Сыгравшая девушку Джеймса Бонда актриса Лана Вуд вспомнила о пережитой бездомности

76-летняя американская актриса Лана Вуд, сыгравшая девушку Джеймса Бонда в фильме «Бриллианты навсегда», вышедшем в 1971 году, рассказала о том, как вместе с дочерью и внуками пережила бездомность. Об этом сообщает FoxNews.

Недавно артистка исполнила главную роль в фильме «Мальчик-собака». В проекте Вуд сыграла героиню по имени Вера Саммерс, голливудскую актрису, которая находится на грани банкротства.

Говоря о картине, в которой участвовала звезда «Бриллиантов навсегда», знаменитость вспомнила о недавно пережитой бездомности.

«Это во многом затронула меня. Я отождествляла себя со многими вещами, через которые проходил или прошел мой персонаж. Были моменты, когда это могла быть я. Это меня очаровало. Меня напугало. Но это было действительно здорово», — сообщила актриса.

В 2017 году Вуд вместе с дочерью, зятем и тремя внуками была вынуждена переехать из своего дома в Калифорнии в дешевый мотель. Такие перемены были связаны с тем, что дочь актрисы страдала раком лимфатической системы и все средства звезды уходили на покупку лекарств.

Позже друг артистки создал благотворительный фонд GoFundMe, с помощью которого Вуд удалось получить 40 тысяч долларов и улучшить свое финансовое положение.

Ранее французская актриса и модель Леа Сейду, сыгравшая девушку Джеймса Бонда во франшизах под названиями «007: Спектр» и «Не время умирать», допустила свое появление в новой части фильма об агенте 007.