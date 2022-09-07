Латвия прекратила сотрудничество с Белоруссией в сфере экономики и науки

Латвия приостанавливает действие соглашения о сотрудничестве с Белоруссией

Правительство Латвии заявило о решении приостановить с 9 сентября действия соглашения об экономическом и научно-техническом сотрудничестве с Белоруссией. Об этом сообщает ТАСС.

Данное решение было принято в связи с тем, что «Белоруссия нарушает нормы международного права», поддерживая специальную военную операцию России на Украине.

Двустороннее соглашение между правительствами стран было подписано в 2004 году с целью расширения сотрудничества в сферах промышленности, сельского хозяйства, финансов и туризма.

Ранее министр обороны Латвии Артис Пабрикс раскритиковал власти Германии за то, что их страна выделяет непропорциональную помощь Украине.