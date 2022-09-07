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В российском городе сотрудница МФЦ незаконно прописала у себя мигрантов

Сотрудница МФЦ в Тюмени незаконно прописала у себя мигрантов

Фото: Алексей Мальгавко / РИА Новости

Жительница Тюмени, работающая в многофункциональном центре (МФЦ), прописала в своей квартире 11 мигрантов. Об этом сообщили в Telegram-канале прокуратуры региона.

Об инциденте стало известно в среду, 7 сентября. В период с апреля по июнь 2022 года женщина, которая занималась приемом уведомлений о прибытии иностранных граждан в место пребывания, оформила постоянную регистрацию 11 мигрантам. С каждого человека россиянка брала по две тысячи рублей.

Сотрудники прокуратуры направили в суд уголовное дело по статье 322.3 УК РФ («Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в Российской Федерации»). За нарушение закона россиянке грозит до трех лет заключения.

Аналогичная ситуация произошла в августе в Москве. Там 44-летняя женщина за несколько месяцев оформила постоянную регистрацию для 151 мигранта, при этом не предоставив им места проживания. Россиянка знала, что иностранные граждане не будут постоянно находиться в ее квартире в доме на улице Металлургов, и брала деньги за свои услуги.

Полина Кислицына
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