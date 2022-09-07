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Десятки россиян проигнорировали просьбу помочь упавшему с моста подростку

Появилось видео падения подростка с железнодорожного моста в Вологде

В Вологде подросток упал с большой высоты, но десятки россиян проигнорировали просьбу его друга о помощи. Видео инцидента публикует портал Сpv.ru.

На появившихся кадрах видно, как двое молодых людей идут по железнодорожному мосту, по которому также проходит трасса с оживленным движением. Один из подростков начинает баловаться и свешивается с перил моста.

В какой-то момент он теряет равновесие и падает. После этого его приятель долго пытается остановить приезжающие автомобили, чтобы попросить о помощи, но из десятков машин останавливается лишь одна, а после короткого разговора с подростком водитель сразу уезжает. Попытки друга пострадавшего выйти на проезжую часть, чтобы добиться помощи, также не увенчались успехом.

В итоге друг пострадавшего перебежал трассу и попросил помочь случайного прохожего.

По данным портала «Вести Вологда», подростка доставили в реанимацию, где врачи борются за его жизнь.

Ранее сообщалось, что в Москве при падении с Крымского моста погибла женщина.

Валерий Розенберг
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