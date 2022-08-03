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Россиянка погибла при падении с Крымского моста в Москве

В Москве женщина упала с Крымского моста и погибла

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

В Москве при падении с Крымского моста погибла женщина. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на знакомый с ситуацией источник.

По информации телеканала, инцидент произошел в ночь на 3 августа. Спасателей на место происшествия вызвали очевидцы. Спасти россиянку не удалось, ее тело подняли водолазы.

Другие обстоятельства происшествия устанавливаются.

Ранее россиянин попытался покончить с собой на МКАД и упал с моста на проезжающий спорткар Porsche. Позже мужчина скончался от полученных травм в больнице.

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Константин Лысяков
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