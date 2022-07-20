Пытавшийся покончить с собой на МКАД россиянин умер в больнице

Мужчина, который пытался покончить с собой на МКАД и упал на Porsche, умер в больнице

Мужчина, который пытался покончить с собой на МКАД и упал на проезжающий спорткар Porsche, скончался в больнице в Москве. Об этом сообщает столичная Госавтоинспекция в Telegram.

«Пострадавший скончался в медучреждении», — сообщила инспекция.

О падении россиянина на Porsche на МКАД стало известно вечером во вторник, 19 июля. Это случилось на 65-м километре автодороги. После попытки суицида 42-летний мужчина выжил, он был госпитализирован. На кадрах с места происшествия видно, что россиянин упал на заднюю часть автомобиля, повредив его спойлер.

Ранее в Уфе 64-летняя пенсионерка попыталась покончить с собой перед зданием больницы, ее госпитализировали с ожогами. Спасти пожилую женщину удалось с помощью огнетушителя, которым воспользовался инженер по пожарной безопасности больницы.