Замена «шинозавра» возмутила москвичей

Жителей Москвы возмутил установленный в районе Хорошево-Мневники зеленый дракон

В Москве на месте «шинозавра» — локальной достопримечательности, находившейся в одном из дворов района Хорошево-Мневники — установили фигуру зеленого дракона. Жителей столицы возмутила подобная замена. Внимание на ситуацию обратило издание «Москвич Mag».

Спорную фигуру «шинозавра», выполненную из покрышек и труб, убрали еще в июле 2022 года — по мнению администрации района, конструкция была изношена и представляла опасность для людей. До недавнего времени место, где он находился, пустовало. Заменивший объект ЖКХ-арта зеленый дракон представляет собой «кустарниковую скульптуру», состоящую из искусственной травы и мишуры. По сравнению с «шинозавром» новая фигура отличается гораздо меньшим размером.

Рабочие установили возле зеленого дракона табличку, в тексте которой жителей попросили на лазить по объекту, так как он несет только эстетическую функцию. «Куда он ее несет — пока непонятно. Если по новому дракону один фиг нельзя лазать, зачем было вообще сносить Шинозавра?» — спросил автор Telegram-канала «Нора Ежика». Некоторые москвичи назвали новую фигуру «жалкой пародией» на оригинал.

«Шинозавра», установленного более 30 лет назад, снесли по решению администрации района Хорошево-Мневники. По словам автора «Норы Ежика», в мае глава управы района Александр Ерохов на встрече с местными жителями пообещал им облагородить участок вокруг местной достопримечательности и заверил, что не будет ее демонтировать. Однако два месяца спустя Ерохов провел еще одно собрание, в котором указал на то, что «шинозавр» представляет угрозу — по словам чиновника, конструкция прогнила и несет опасность для окружающих. Несмотря на несогласие местных жителей, которые сочли, что объект ЖКХ-арта находится хорошем состоянии, на следующий день после собрания фигуру снесли.

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