Путин раскритиковал вручение Нобелевской премии Обаме

Путин заявил о непонимании причин вручения Нобелевской премии экс-президенту США Обаме

Президент России Владимир Путин заявил, что не понимает причин вручения Нобелевской премии бывшему президенту США Бараку Обаме. Он раскритиковал решение Нобелевского комитета, его слова передает ТАСС.

Глава государства подчеркнул, что хорошо относится к своим коллегам, в том числе к американским партнерам, несмотря на все разногласия. Он добавил, что с Обамой его связывали деловые отношения.

«Но за что ему дали Нобелевского лауреата? Он что такого сделал в области защиты мира?» — поинтересовался Путин. Он уточнил, что имеет в виду боевые действия, которые проводились в ряде регионов мира, когда Обама был президентом США.

Ранее Путин заявил, что Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) находится под давлением США и Европы, из-за чего не может прямо сказать, что Запорожскую атомную электростанцию (ЗАЭС) обстреливают с территории Украины. Он отметил, что доверяет докладу МАГАТЭ и считает ее очень ответственной организацией.

9 октября 2009 года Обаме вручили Нобелевскую премию мира за его усилия «в укреплении международной дипломатии и сотрудничества между людьми».