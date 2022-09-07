Параллельный импорт в России решили продлить

Мантуров заявил о продлении параллельного импорта в России на 2023 год

Параллельный импорт в России будет продлен на 2023 год. Об этом сообщил глава Минпромторга Денис Мантуров, передает ТАСС.

По его словам, соответствующее решение уже подготовлено. «Пока речь идет о продлении на 2023 год, а там уже как сложится», — отметил чиновник. Мантуров уточнил, что в будущем механизм такого импорта будет зависеть от ситуации с рынком и предприятиями, которые принимают решение о поставках своей продукции.

В конце июня правительство подготовило закон, легализующий параллельный импорт в Россию на 2022 год. Параллельный, или серый, импорт предполагает ввоз товара в страну без разрешения правообладателя, например, при посредничестве третьих компаний. В список включают товары, которые прекратили поставлять на рынок.