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Во Владивостоке показали царские регалии эпохи Петра Великого

В Владивостоке 7 сентября открылась выставка «Царь Петр Алексеевич. Накануне империи»

Фото: ФГБУК «Московский Кремль»

Во Владивостоке 7 сентября открылась выставка «Царь Петр Алексеевич. Накануне империи», на которой показали царские регалии и парадное оружие эпохи Петра Великого. Об этом сообщает «Интерфакс».

Для экспозиции специалисты отобрали более 100 предметов из коллекции Музеев Московского Кремля. Среди них произведения из царской сокровищницы конца XVII века, изделия придворных мастерских, парадное оружие и конское убранство, предметы дворцового обихода, воинская атрибутика, а также дипломатические дары иностранных держав.

«Петр Первый посвятил свою жизнь одной цели — созданию мощной мировой державы, великой Империи. И это было сделано. По всей России строились новые города, расширялась торговля, развивалась промышленность. Наша выставка открывается в дни Восточного экономического форума. Это очень символично», — рассказал на церемонии открытия заместитель председателя совета директоров ПАО «Газпром» Алексей Миллер.

Ранее, 2 сентября, во Владивостоке стартовали Дни современного якутского кино. Зрителям представили самые последние якутские картины, которые выходили в последнюю пару лет в прокат, — «Холодное золото», «Джулур: мас-рестлинг», «Дикий челлендж», «Вертолет» и «Бугун - Былыр» (с якутского «Сегодня — прошлое»).

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Мария Гейн
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