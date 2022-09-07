Сообщение о защищающих от COVID-19 щелочных продуктах оказалось недостоверным

Сообщение о том, что щелочные продукты защищают от коронавируса, оказалось недостоверным

Сообщение о том, что употребление в пищу щелочных продуктов защитит от заражения коронавирусом, оказалось недостоверным.

Первоисточник информации обнаружить не удалось. С 2020 года в социальных сетях и мессенджерах стало распространяться послание врача о мерах защиты от коронавируса. Одно из таких сообщений было замечено в соцсети «ВКонтакте».

Автор послания призывает употреблять продукты с высоким содержанием pH для того, чтобы уберечь себя от коронавируса. «Все, что нам нужно сделать, чтобы избавиться от вируса, — это потреблять пищу с большим уровнем pH, чем у вируса. (…) Помните, что значение pH вируса короны варьируется от 5,5 до 8,5», — пишет он. К таким продуктам автор сообщения относит зеленый и желтый лимон, авокадо, чеснок, манго, мандарин, ананас и апельсин.

В посте в соцсети «ВКонтакте» говорится, что автором послания является главный врач Санкт-Петербурга Василий Казьмин. Какие-либо другие детали не приводятся.

Никаких научных исследований, подтверждающих возможность продуктов с высоким содержанием pH защитить от коронавируса, нет.

В апреле 2020 года доцент кафедры инфекционных болезней и вакцинологии Калифорнийского университета Сара Стэнли (Sarah Stanley) заявила, что у вируса нет pH. Это значит, что продукты с высоким содержанием pH не могут защитить человека от заражения коронавирусом.

«Соблюдение диеты, состоящей из щелочных продуктов, не предотвратит заражение COVID-19, поскольку уровень pH в организме нельзя изменить с помощью диеты», — сказала Стэнли.

Также известно, что Василий Казьмин не является главврачом Санкт-Петербурга. На самом деле он работает в больнице Армавира, говорится на сайте администрации города.

«Как сообщил исполняющий обязанности главного врача ГБУЗ Городская больница г. Армавир МЗ КК Василий Казьмин, к этому посланию он не имеет никакого отношения. Жителям рекомендуют пользоваться официальными ресурсами и не доверять непроверенной информации, распространяемой в соцсетях и мессенджерах, так как зачастую она является фейком», — написали представители администрации на сайте.

Сообщение о пользе продуктов с высоким содержанием pH в борьбе с коронавирусом не распространилось в СМИ.

Тем не менее эту информацию можно встретить в социальных сетях. Так, она была обнаружена в «Одноклассниках» в группах «Алчевск город Новороссии» (10 456 участников) и «Можайск наш» (10 139 участников).

В социальной сети «ВКонтакте» сообщения с призывом употреблять продукты с высоким содержанием pH для защиты от вируса встречаются гораздо чаще. Причем активнее всего их публикуют пользователи, а не сообщества.