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Парикмахер сделала клиентке прическу вслепую и удивила подписчиков

Парикмахер Эллис сделала клиентке прическу вслепую и удивила подписчиков результатом

Фото: @bijellis

Парикмахер Эллис сделала клиентке прическу вслепую и удивила результатом. Соотвествующий видеоролик появился в ее TikTok-аккаунте.

Блогерша с никнеймом bijellis опубликовала видео, в котором предложила посетительнице салона красоты сыграть с ней в рулетку. Стилист попросила девушку сесть в кресло и закрыть глаза. Эллис, в свою очередь, встала за ее спиной и начала показывать зрителям листы бумаги, на которых были написаны пожелания к прическе. Таким образом, клиентка выбрала наугад челку, розовый балаяж (одна из техник окрашивания волос, создающая эффект «выгоревших на солнце прядей» — прим. «Ленты.ру»), сохранение прежней длины волос и выпрямление прядей. После этого парикмахер продемонстрировала весь процесс преображения, а также его результат.

Подписчики восхитились проделанной работой Эллис, о чем принялись писать в комментариях под видео. «Мне нравится!», «Великолепно!», «Очень милая прическа», — высказывались они.

Ранее жительница Австралии с никнеймом pali.salwa решила сделать светлые пряди в салоне и осталась с зелеными волосами.

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Мария Винар
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